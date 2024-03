Homens armados sequestram dezenas de alunos de escola na Nigéria, dizem pais

"Conforme falamos, as pessoas estão escrevendo os nomes das crianças que foram à escola hoje, mas não voltaram. É com essas estatísticas que saberemos o número exato de desaparecidos", afirmou Salisu Ahmed Kuriga, cujos três irmãos mais novos estão entre os que não chegaram em casa.

Pais afirmaram que, ao chegarem à escola, os homens armados passaram a atirar indiscriminadamente, antes de sequestrar dezenas de alunos e desaparecer na mata.

"Não sabemos o que fazer. Estamos esperando para ver o que Deus pode fazer. Eles são minhas únicas crianças na Terra", afirmou à Reuters Fatima Usman, cujos dois filhos estão entre os sequestrados.

Sequestros em troca de resgate se tornaram endêmicos no norte da Nigéria, prejudicando o dia a dia e fazendo com que muitas crianças não participem da vida escolar.

O último grande sequestro coletivo do tipo ocorreu em junho de 2021, quando homens armados levaram mais de 80 alunos de uma escola no Estado de Kebbi, no noroeste do país.