Negociações de cessar-fogo em Gaza travam, e EUA colocam ônus no Hamas

O Hamas afirmou mais cedo, em comunicado, que a delegação do grupo deixou a capital egípcia para conversar com os líderes do movimento, "com negociações e esforços contínuos para encerrar a agressão, recolocar os desalojados em seu lugar e trazer auxílio ao nosso povo". Sami Abu Zuhri, uma autoridade sênior do grupo, disse à Reuters que Israel tem "frustrado" os esforços por um acordo de cessar-fogo. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou nesta quinta-feira a intenção de continuar com a campanha militar na Faixa de Gaza. Ela foi lançada após ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, que segundo o Estado judaico terminou com 1.200 israelenses mortos e 253 sequestrados.

Israel já afirmou que seu objetivo é destruir o Hamas, e que qualquer cessar-fogo será temporário. A nação também pediu uma lista de reféns vivos sob poder do grupo no enclave. "É desnecessário dizer: Israel fará tudo o que for preciso para obter a libertação dos reféns. Infelizmente, o Hamas é o obstáculo agora, por não nos dizer quem está vivo e quem está sob sua custódia", afirmou o porta-voz do governo, David Mencer.

Autoridades do Hamas afirmam que o cessar-fogo deve ser acordado antes que os reféns sejam soltos, as forças israelenses devem deixar a Faixa de Gaza e todos os refugiados precisam voltar para as suas casas. O grupo disse que não pode dar uma lista de reféns vivos sem um cessar-fogo, já que as pessoas estão espalhadas pela zona de guerra.

Autoridades de Saúde da Faixa de Gaza afirmam que o número de mortos confirmados pela ofensiva de Israel superou a marca dos 30.800. Foram registradas 83 mortes nas últimas 24 horas e testemunhas disseram que os bombardeios israelenses continuaram em Khan Younis, na cidade de Rafah, no sul, e em áreas no centro de Gaza.