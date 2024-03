Centro-direita aparece à frente nas eleições em Portugal e extrema-direita avança

A Aliança Democrática de centro-direita de Portugal estava a caminho de terminar em primeiro lugar nas eleições parlamentares deste domingo, um pouco à frente dos socialistas, atualmente no governo, mas aquém de uma maioria absoluta, mostraram pesquisas de boca de urna, apontando para negociações difíceis com a extrema-direita.

As pesquisas apontavam que o partido populista de extrema-direita Chega deve mais do que dobrar seu resultado na última eleição no início de 2022, quando obteve 7,2%.

É provável que ele desempenhe um papel central nas negociações pós-eleitorais. No entanto, até o momento, a Aliança Democrática (AD) descartou qualquer acordo com o Chega, o que poderia resultar em um governo instável.