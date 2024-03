Israel aprova plano para atacar Rafah, mas mantém perspectiva de cessar-fogo

Em Washington, o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que não os estados Unidos não viram o plano de ofensiva contra Rafah, mas que gostariam de ter acesso a ele. O porta-voz também disse que a proposta do Hamas de um cessar-fogo em troca da liberação de reféns está dentro do que é possível negociar e que está cautelosamente otimista sobre ela.

De acordo com um documento ao qual a Reuters teve acesso, o Hamas apresentou uma proposta de cessar-fogo que incluía a soltura de reféns israelenses em troca da liberdade para prisioneiros palestinos, cem dos quais cumprem prisão perpétua.

Um comunicado do gabinete de Netanyahu afirmou que as demandas do Hamas não são realistas, mas que o país enviaria uma delegação israelense a Doha assim que o gabinete de segurança discutisse sua posição sobre o tema.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse a jornalistas na Áustria que os EUA precisam ver um plano claro e possível para uma ofensiva de Israel contra Rafah, incluindo um detalhamento de como tirar os civis da linha de fogo.

Há crescente atrito entre Washington e Israel, com autoridades do governo do presidente norte-americano, Joe Biden, dizendo que israelenses estão tendo pouco cuidado com as vítimas civis da guerra.

Como as propostas prévias de um cessar-fogo, o plano atual prevê a libertação de dezenas de israelenses em troca de centenas de palestinos presos em detenções de Israel. Isso ocorreria em meio a uma trégua, que duraria semanas e permitiria a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.