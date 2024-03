Pelo menos 14 morrem em ataque russo com mísseis em Odessa, na Ucrânia

Por Yuliia Dysa

(Reuters) - Um ataque russo com mísseis atingiu a infraestrutura civil na cidade portuária ucraniana de Odessa, no Mar Negro, nesta sexta-feira, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo 46 no ataque mais letal de Moscou em semanas, disseram autoridades ucranianas.

A Rússia intensificou seus ataques contra a cidade do sul nas últimas semanas, lançando drones ou mísseis quase todos os dias.