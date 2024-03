Corpos de 65 migrantes são encontrados em vala comum na Líbia, diz organização

Em publicação não verificada no Facebook, o Departamento de Investigação Criminal do Ministério do Interior em Trípoli divulgou na quarta-feira imagens registradas com drones de uma área deserta com marcas brancas e fita amarela ao redor dos restos de corpos com números.

O departamento disse que os corpos foram encontrados no vale de al-Jahriya, na cidade de Al Shuwairf, cerca de 421 km ao sul de Trípoli.

O departamento disse que após coleta de amostras de DNA, todos os corpos foram enterrados em um cemitério, sob instruções do procurador-geral de câmara de apelações na cidade de Gharyan.