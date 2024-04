Após seis meses de guerra em Gaza, Israel enfrenta isolamento cada vez maior

Os militares de Israel reconheceram que o ataque foi realizado por engano por suas forças e pediram desculpas pelas mortes "não intencionais" dos sete, que incluíam cidadãos de Reino Unido, Austrália e Polônia, um cidadão americano-canadense e um palestino.

Mas isso fez pouco para aliviar o alarme no exterior, onde a opinião pública, mesmo em países tradicionalmente amigáveis, como Reino Unido, Alemanha ou Austrália, tem se posicionado contra a campanha israelense em Gaza, lançada após o ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro.

O presidente norte-americano, Joe Biden, que vem sofrendo pressão de seus próprios partidários para acabar com os combates, disse que estava indignado com o ataque ao comboio. Na quinta-feira, após uma ligação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a Casa Branca exigiu "medidas concretas e mensuráveis para reduzir os danos aos civis" e disse que o futuro apoio dos EUA seria determinado pelas ações de Israel.

MAIOR ACESSO À AJUDA

Nesta sexta-feira, Netanyahu ordenou a reabertura da passagem de Erez para o norte de Gaza e o uso temporário do porto de Ashdod, no sul de Israel, bem como o aumento do acesso da ajuda jordaniana através da passagem de Kerem Shalom, no sul de Gaza.

Com Gaza em ruínas, a maioria dos 2,3 milhões de habitantes foi forçada a deixar suas casas e agora depende de ajuda para sobreviver, uma amarga humilhação durante o mês sagrado do Ramadã, quando os muçulmanos de todo mundo consomem as tradicionais refeições e sobremesas do Ramadã para quebrar o jejum após o pôr do Sol.