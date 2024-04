Israel está pronto para lidar com qualquer retaliação do Irã, diz chefe de Defesa

"Ao concluir a avaliação, o ministro Gallant enfatizou que o sistema de defesa completou os preparativos para respostas no caso de qualquer cenário que possa se desenvolver em relação ao Irã", disse o gabinete.

O Irã ameaçou responder a um suposto ataque israelense em Damasco que matou sete membros do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, entre eles um comandante sênior.

Um conselheiro sênior do líder supremo do Irã, Yahya Rahim Safavi, disse neste domingo que nenhuma das embaixadas de Israel estava mais segura e que Teerã via o confronto com Israel como um "direito legítimo e legal".

A agência de notícias estatal iraniana ISNA publicou um gráfico neste domingo que afirma mostrar nove tipos diferentes de mísseis iranianos que diz serem capazes de atingir Israel.

Israel não confirmou estar por trás do ataque a Damasco. De acordo com lideranças, o país opera contra o Irã, que apoia os grupos militantes Hamas em Gaza e Hezbollah, no Líbano, ambos em combate com Israel nos últimos seis meses.

Os Estados Unidos também estão em alerta máximo e preparando-se para um possível ataque do Irã contra ativos israelenses ou norte-americanos na região.