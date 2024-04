Kim Jong Un diz que agora é hora de se preparar para a guerra, diz agência

Kim disse a funcionários e estudantes da universidade, segundo a KCNA, que se o inimigo optar por confronto militar com a DPRK, "a DPRK dará um golpe mortal no inimigo sem hesitação ao mobilizar todos os meios em seu poder".

DPRK é a sigla em inglês para República Popular Democrática da Coreia, o nome oficial da Coreia do Norte.

"Delineando a complicada situação internacional? e a situação política e militar incerta e instável em torno da DPRK, ele afirmou que agora é a hora de estar mais minuciosamente preparado para guerra do que nunca", afirmou a KCNA.

A Coreia do Norte acusou os Estados Unidos e a Coreia do Sul de provocarem tensões militares ao conduzirem o que chamou de "manobras de guerra", com os aliados conduzindo exercícios militares com intensidade e escala maiores nos últimos meses.