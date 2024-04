Oposição da Coreia do Sul consegue vitória esmagadora em eleição parlamentar, dando forte golpe em presidente

Partidos de oposição progressistas da Coreia do Sul conseguiram uma vitória esmagadora na eleição parlamentar realizada na quarta-feira, dando um golpe retumbante no presidente Yoon Suk Yeol e em seu partido conservador, mas provavelmente aquém de uma super maioria.

A projeção é que o Partido Democrata (PD) conquiste mais de 170 das 300 cadeiras na nova legislatura, com dados da Comissão Eleitoral Nacional e das emissoras de rádio e televisão mostrando que mais de 99% dos votos foram contados até as 05h55 de quinta-feira (horário local).

Um partido progressista dissidente considerado aliado do PD deve obter pelo menos 10 assentos, de acordo com as projeções.