EUA recebeu aviso prévio de ataque de Israel ao Irã

Os Estados Unidos receberam aviso prévio do suposto ataque de Israel ao Irã, mas não endossaram a operação nem tiveram qualquer participação em sua execução, informaram nesta sexta-feira (19) autoridades americanas citadas pela mídia do país.

As redes de televisão NBC e CNN, citando fontes familiarizadas com o assunto e um oficial americano, respectivamente, disseram que Israel havia fornecido a Washington um aviso prévio do ataque.

Várias redes citaram autoridades confirmando que um ataque ocorreu dentro do Irã, com a CNN citando um oficial que afirmou que o alvo não era uma instalação nuclear.