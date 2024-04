Biden reiterou posição sobre Rafah em conversa com Netanyahu, diz Casa Branca

Os dois líderes conversaram pela última vez em 13 de abril, depois que o Irã lançou mísseis e drones contra Israel.

"O presidente reafirmou seu compromisso inabalável com a segurança de Israel", informou o comunicado.

Os dois líderes avaliaram as negociações destinadas a garantir a libertação de alguns dos reféns mantidos desde o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro, juntamente com um cessar-fogo imediato em Gaza. Eles também discutiram o aumento do ritmo das entregas de ajuda, incluindo os preparativos para abrir novas passagens para Gaza.

"O presidente enfatizou a necessidade de que esse progresso seja mantido e aprimorado em total coordenação com as organizações humanitárias", disse o comunicado.