Partido de premiê da Índia não disputará eleição na disputada Caxemira

Analistas e partidos de oposição dizem que o PBJ decidiu não disputar a eleição na região porque o resultado provavelmente iria contradizer a narrativa de Modi sobre uma Caxemira pacífica e mais integrada desde que ele removeu o status semiautônomo da região em 2019 e a colocou sob o controle de Nova Délhi.

O PBJ, junto de seus aliados, está concorrendo em todas as outras partes da Índia e é cotado para conquistar a maioria das 543 cadeiras do Parlamento com base em sua imagem de nacionalismo hindu.

"Por que eles não estão participando da eleição?", perguntou Omar Abdullah, líder do partido Conferência Nacional e ex-ministro-chefe do Estado de Jammu e Caxemira.

"Claramente, há uma lacuna entre o que o PBJ alega ter feito e a realidade no local", disse ele, falando em sua casa na principal cidade da Caxemira, Srinagar.

Modi diz que sua decisão de 2019 trouxe normalidade à Caxemira após décadas de derramamento de sangue e que trará investimentos e empregos em breve. O ministro do Interior, Amit Shah, apoia a posição do governo, afirmando que os jovens agora têm laptops nas mãos em vez de pedras que costumavam atirar nas forças de segurança no passado.

Como parte da medida, o Estado de Jammu e Caxemira foi dividido em duas áreas governadas pelo governo federal - o vale da Caxemira, de maioria muçulmana, com as planícies de Jammu, dominadas pelos hindus, e o Ladakh, montanhoso e dominado pelos budistas.