Rio Grande do Sul planeja 'cidades provisórias' para abrigar milhares de pessoas após enchentes

A segunda etapa, encontrar moradia definitiva para essas pessoas, passa pelas medidas anunciadas pelo governo federal para tentar minimizar a falta de moradias que o Rio Grande do Sul enfrentará.

Uma das medidas será o pagamento de 5,1 mil reais a cada família que teve a casa afetada pelas enchentes, recursos para serem usados na reconstrução ou reformas necessárias. Já famílias de baixa renda que moravam em residências do programa Minha Casa, Minha Vida receberão novas casas.

As prefeituras do Estado também poderão acessar um sistema para colocar as estimativas de quantas casas precisam construir para repor o que foi destruído pela enchente, para que o governo federal possa mapear as necessidades e definir como será feito o atendimento, que inclui ainda a reforma de prédios públicos não utilizados, a suspensão de leilão de imóveis retomados pela Caixa e o Banco do Brasil para as famílias e a compra de imóveis usados.

"A gente precisa rapidamente de soluções e espero que consigamos aqui devido aos anúncios que o presidente fez ontem", disse o vice-governador.

A expectativa é que os desabrigados não precisem ficar mais que de quatro a seis semanas nessas estruturas provisórias, mas Souza lembra que, no Vale do Taquari, por conta da enchente de setembro do ano passado, ainda há pessoas vivendo em abrigos.

Acampado na beira de uma das principais estradas de acesso a Porto Alegre, Fernando Ayres da Silva tem certeza que não vai poder voltar a morar em sua casa sem uma reforma. A inundação chegou ao telhado da casa, e a estrutura não aguentou.