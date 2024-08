Boeing planeja alterar projeto para evitar novos incidentes com porta do 737 MAX

"Isso parece ser sistêmico, quando eles se desviam das instruções. E, normalmente, o que mais vejo é o controle de ferramentas", disse Arnold.

Lund disse que antes do incidente de 5 de janeiro todas as fuselagens de 737 entregues à Boeing pela Spirit AeroSystems apresentavam defeitos. "O que não queremos são os defeitos realmente grandes que causam impacto no sistema de produção", disse Lund. "Começamos a ver cada vez mais problemas desse tipo, posso dizer, bem na época do acidente."

Carole Murray, executiva da Boeing, descreveu vários problemas com fuselagens provenientes da Spirit AeroSystems no período que antecedeu o acidente. "Nós tínhamos defeitos. O selante foi um de nossos maiores defeitos, sobre o qual tivemos registros", disse ela. "Tivemos vários escapes ao redor da moldura da janela."

Michelle Delgado, uma mecânica de estruturas que trabalhou como contratada na Boeing e fez o retrabalho na aeronave MAX 9 da Alaska, disse ao NTSB que a carga de trabalho é pesada e exige longas horas.

"Para que eu não tenha que lidar com uma situação pior amanhã, prefiro trabalhar em um turno de 12 a 13 horas para terminar tudo, para o meu bem, para não ter que lidar com as pessoas no dia seguinte", disse ela ao NTSB.