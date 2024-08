Israel emite ordem para que palestinos deixem norte de Gaza após ataque do Hamas

As forças israelenses emitiram na quarta-feira novas ordens de retirada para os palestinos em áreas do norte de Gaza que estavam entre as primeiras a serem atingidas no início da guerra com o Hamas em outubro, depois que os militantes dispararam uma nova salva de foguetes contra Israel.

O porta-voz do Exército, Avichay Adraee, publicou as ordens de retirada para vários distritos em Beit Hanoun e Beit Lahiya, duas cidades agora em grande parte demolidas, nas quais os tanques israelenses entraram no início da invasão terrestre de Israel.

"O Hamas e as organizações terroristas estão disparando foguetes da sua área em direção ao Estado de Israel. A IDF (força de Israel) agirá com força e imediatamente contra eles", disse Adraee na mensagem enviada por texto ou mídia social aos residentes palestinos.