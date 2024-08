Ibama deve responder Petrobras sobre perfuração na Foz do Amazonas neste ano, diz diretora

A Petrobras tem apoio da indústria e de parte do governo para avançar com a exploração na região. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem defendido o direito de o país conhecer as reservas na região.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que tomou posse em maio passado, também é defensora da exploração da área situada na Margem Equatorial brasileira, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. Ela era a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) quando as áreas foram leiloadas.

Um reunião para tratar do tema entre Chambriard, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já foi realizada, segundo fontes conhecimento das tratativas.

Também nesta terça-feira, em outro evento no Rio de Janeiro, Marina Silva voltou a afirmar que a decisão sobre a perfuração da Foz do Amazonas será técnica.

"A decisão quanto a Margem Equatorial será uma decisão técnica, se disser sim, vai ser técnica, e se disser não, vai ser uma decisão técnica", frisou a ministra a jornalistas em evento do G20.

"Num governo republicano não há a interferência que se tentou fazer no governo anterior em decisões de Ibama, Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e outros órgãos técnicos."