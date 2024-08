Surto de mpox na África Central expõe os mais vulneráveis

Ela e outras mães do acampamento decidiram tratar seus filhos de uma maneira tradicional para lidar com febres e erupções cutâneas: lavando-os com água salgada fervida e esfregando a pele com as folhas macias da planta Kitamatama.

"Essa doença de lesões na pele vem não sei de onde... Disseram-nos que ela surge depois de comer carne de animais selvagens, mas nem eu e nem meu filho comemos carne de animais selvagens", disse a mulher de 24 anos, depois de tentar acalmar o bebê que chorava e ainda tinha feridas nos pulsos e nos pés.

Enquanto a comunidade internacional tenta obter vacinas suficientes, a experiência de Munguiko destaca a quantidade de trabalho necessária para garantir que os mais vulneráveis tenham o conhecimento e os recursos para se protegerem da infecção viral que geralmente é leve, mas pode matar.

A comunicação com as pessoas sobre o que elas devem fazer é fundamental, disse Ebere Okereke, membro associado do Programa de Saúde Global da Chatham House.

"Precisamos levar as informações corretas para as pessoas que estão imediatamente em risco", disse ela à Reuters.

Houve cerca de 27.000 casos e mais de 1.100 mortes, principalmente entre crianças, no Congo desde que o surto atual começou em janeiro de 2023. O vírus também se espalhou para países vizinhos.