Putin ironiza Kamala e diz que vai apoiá-la nas eleições dos EUA: 'Contagiante'

As agências de inteligência dos EUA acreditam que Moscou, na verdade, quer que Trump vença porque ele está menos comprometido em apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.

Perguntado sobre como ele via a eleição agora, Putin disse em um fórum econômico no extremo leste da Rússia que essa é uma escolha do povo norte-americano.

Mas ele acrescentou que, como Biden recomendou que seus partidários apoiassem Kamala, "nós faremos o mesmo, nós a apoiaremos".

Putin e o moderador estavam sorrindo quando ele fez a observação, que arrancou aplausos da plateia.

Expandindo sua opinião sobre Harris, Putin disse: "Ela ri de forma tão expressiva e contagiante que isso significa que está tudo bem com ela".

Ele acrescentou que talvez isso significasse que ela se absteria de novas sanções contra a Rússia. Por outro lado, Putin disse que Trump, como presidente, havia introduzido mais sanções contra a Rússia do que qualquer outra pessoa na Casa Branca antes dele.