Juiz adia sentença de Trump sobre suborno para depois das eleições nos EUA

Um juiz de Nova York adiou nesta sexta-feira para 26 de novembro a sentença do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sobre as acusações decorrentes do pagamento de suborno a uma estrela pornô.

Trump, o candidato republicano à Presidência dos EUA, havia solicitado ao juiz Juan Merchan que adiasse a data de sua sentença para depois da eleição de 5 de novembro. Anteriormente, a sentença de Trump estava marcada para 18 de setembro, menos de dois meses antes da eleição.

Em agosto, os advogados de Trump argumentaram que não haveria tempo suficiente antes da sentença para que a defesa pudesse recorrer da decisão futura de Merchan sobre o pedido de Trump para anular a condenação devido à decisão histórica da Suprema Corte dos EUA sobre imunidade presidencial.