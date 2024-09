Europa Central se prepara para mais enchentes; número de mortos aumenta

O número de mortos na pior enchente que a Europa Central já viu em pelo menos duas décadas aumentou na segunda-feira, à medida que as autoridades de algumas áreas contabilizavam o custo do rastro de destruição deixado pelo dilúvio, enquanto outras se preparavam para a crise que as atingiria.

As áreas fronteiriças entre a República Tcheca e a Polônia foram duramente atingidas no fim de semana. As fortes chuvas que caíram desde a semana passada e o aumento dos níveis de água derrubaram algumas pontes, forçaram retiradas e danificaram carros e casas.

Pelo menos 15 pessoas morreram em inundações da Áustria à Romênia.