Governo prepara medidas e quer envolver todos os Poderes e esferas no combate às queimadas

Além dos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram convidados os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do TCU, Bruno Dantas, e do Ministério Público, Paulo Gonet, para que, segundo Pimenta, possam "pensar de forma conjunta um compartilhamento de responsabilidades, na medida em que existe ações que vão além da responsabilidade do governo federal", caso de medidas provisórias, que necessitam da aprovação do Legislativo.

Por isso mesmo, acrescentou o ministro, está sendo avaliada a realização de uma reunião ainda nesta semana com governadores de Estados e representações municipais para se pensar em medidas "efetivas e urgentes".

Para o governo, as queimadas pelo Brasil neste ano, particularmente na Amazônia e no Pantanal, mas também em outras regiões, como o interior de São Paulo e áreas do Centro-Oeste, são fruto da combinação entre a seca, causada pela mudança do clima, e a criminalidade. Por isso mesmo, o Executivo estuda medidas para coibir e punir responsáveis por incêndios criminosos.