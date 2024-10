Biden faz apelo por trégua no Líbano; autoridade dos EUA diz que incursão israelense no país pode ser iminente

Washington "vai continuar a trabalhar com nossos parceiros na região e em todo o mundo para promover uma resolução diplomática", disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em uma coletiva do Departamento de Estado.

Mas uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse que a posição das tropas israelenses, conforme observado pelos Estados Unidos, sugere que uma incursão terrestre no Líbano pode ser iminente.

A autoridade se recusou a comentar mais ou a fornecer detalhes sobre a posição das forças israelenses.

O pedido dos EUA por desescalada do conflito se segue a duas semanas de ataques aéreos israelenses e assassinatos de comandantes do Hezbollah, incluindo o líder do grupo apoiado pelo Irã, Sayyed Hassan Nasrallah, na sexta-feira.

Autoridades israelenses dizem que farão o que for necessário para retornar cerca de 70 mil cidadãos retirados das comunidades no norte de Israel depois que o Hezbollah, em 8 de outubro, começou ataques com foguetes em apoio a um ataque do Hamas contra Israel em Gaza no dia anterior.

Falando às tropas posicionadas ao longo da fronteira norte de Israel, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, insinuou uma iminente incursão terrestre.