Enfraquecido, Hezbollah ainda representa ameaça a Israel, mas grupo xiita não deve ter apoio da Síria

O sucessor de Nasrallah

O primo de Nasrallah, Hachem Safieddine, é apontado como o seu potencial sucessor na liderança do grupo xiita libanês. O historiador e especialista em Oriente Médio Jonathan Piron, do Grupo de Pesquisa e Informação Sobre a Paz e a Segurança, baseado em Bruxelas, conversou com a RFI sobre o futuro do Hezbollah.

"É possível que se for Hachem Safieddine o sucessor de Nasrallah, os laços do Hezbollah com o Irã sejam reforçados. De fato, o Hezbollah ficou enfraquecido com a morte de seu principal líder, mas ele não foi destruído e não vai desaparecer. Há outras personalidades importantes que seguem ativas no movimento. Então, o Hezbollah tem a capacidade de se reorganizar, mas certamente vai precisar de vários meses ou até vários anos para se reconstruir e se restabelecer", acredita.

O grupo islâmico libanês Hezbollah começou a lançar foguetes em direção ao norte de Israel no dia 8 de outubro, afirmando agir em apoio ao seu aliado Hamas, o movimento palestino em guerra contra o Exército israelense na Faixa de Gaza desde que seus combatentes realizaram um ataque no sul de Israel, no dia 7 de outubro.

Alemanha retira seus cidadãos do Líbano

Preocupa com a segurança de seus cidadãos, a Alemanha anunciou nesta segunda-feira (30), o envio de um avião militar ao Líbano para retirar o pessoal diplomático e suas famílias, assim como alemães com problemas de saúde.