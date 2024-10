Amorim diz que Brasil deve manter relações com Venezuela sem reconhecer resultado de eleição

SÃO PAULO (Reuters) - O assessor especial da Presidência para política internacional, Celso Amorim, disse nesta terça-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve manter as relações do Brasil com a Venezuela sem, no entanto, reconhecer o resultado da contestada eleição presidencial no país vizinho, na qual, segundo autoridades governistas, o presidente Nicolás Maduro foi reeleito.

Em entrevista à rádio CBN, Amorim disse que o governo Lula não cometerá a "loucura" de romper relações diplomáticas com a Venezuela, mas repetiu que o Brasil não reconhecerá o resultado das eleições, que a oposição afirma ter sido fraudado, alegando ter, na realidade, vencido o pleito.

"O Brasil não reconhece governos, o Brasil reconhece Estados. O Brasil continuará a ter relações com a Venezuela, nós não vamos cometer a loucura que foi cometida no governo anterior de retirar os diplomatas, de fechar tudo", disse Amorim à emissora.