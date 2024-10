UE caminha para 'guerra fria econômica' com a China, diz premiê da Hungria

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, alertou nesta sexta-feira que a União Europeia está caminhando para uma "guerra fria econômica" com a China, enquanto líderes do bloco se preparavam para uma votação crucial sobre a imposição de tarifas sobre as importações de carros elétricos (VEs) fabricados na China.

Os Estados-membros da UE votarão nesta sexta-feira sobre a imposição de tarifas de até 45% sobre as importações de carros elétricos fabricados na China nos próximos cinco anos, no caso comercial de maior visibilidade do bloco, que corre o risco de sofrer retaliação de Pequim.

Sob o comando de Orbán, a Hungria se tornou um importante parceiro comercial e de investimentos da China, em contraste com outras nações da UE que estão considerando se tornar menos dependentes da segunda maior economia do mundo.