Biden e Netanyahu conversam, e Israel promete retaliação letal contra o Irã

Questionado sobre o livro, um funcionário dos EUA familiarizado com as interações anteriores dos dois líderes disse que Biden usou uma linguagem afiada, direta, sem filtros e colorida com e também sobre Netanyahu.

Gallant cancelou uma visita ao Pentágono nesta quarta-feira, informou o Pentágono. Gallant disse em um comunicado que havia adiado a visita a pedido de Netanyahu para depois que o primeiro-ministro conversasse com Biden.

As tensões aumentaram nas últimas semanas, já que as autoridades americanas foram repetidamente surpreendidas pelas ações israelenses, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. Essas ações incluíram a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, por Israel, e a detonação de pagers e walkie-talkies usados por membros do Hezbollah no Líbano, que Israel não confirmou nem negou ter realizado.

Israel também tem demorado a compartilhar detalhes de seu planejamento para retaliação contra o ataque de mísseis balísticos do Irã, disse a fonte.

Na última sexta-feira, Biden disse que pensaria em alternativas de ataque a campos de petróleo iranianos se estivesse no lugar de Israel, acrescentando achar que Israel não havia concluído como responder ao Irã. Na semana passada, ele também disse que não apoiaria o ataque de Israel às instalações nucleares iranianas.