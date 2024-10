Zelenskiy diz que situação no campo de batalha cria chance de pôr fim à guerra em 2025

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que a situação no campo de batalha "cria oportunidade" de tomar medidas para acabar com a guerra na Ucrânia até 2025.

"Em outubro, novembro e dezembro, teremos a chance de levar as coisas em direção à paz e à estabilidade duradoura. A situação no campo de batalha cria uma oportunidade de fazer essa escolha - escolha de ação decisiva para acabar com a guerra o mais tardar em 2025", afirmou ele à cúpula Ucrânia-Sudeste Europeu em Dubrovnik.

(Reportagem de Yuliia Dysa)