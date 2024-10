Air France investiga sobrevoo de avião no Iraque durante ataque de mísseis

Em um comunicado enviado à AFP, a companhia francesa disse que tinha informação de um "ataque próximo" com mísseis balísticos do Irã contra Israel e que "sem esperar instruções das autoridades iraquianas, a Air France decidiu suspender os voos de seus aviões sobre o espaço aéreo do país a partir das 17h GMT" (14h de Brasília).

O voo AF622 "sobrevoava o sul do Iraque quando começou o ataque iraniano, ao redor das 16h45 (13h45). Abandonou o espaço aéreo do país pouco antes das 17h GMT. O espaço aéreo iraquiano não foi fechado oficialmente pelas autoridades locais até as 17h56 GMT", acrescentou.

O comunicado afirma que os voos da Air France "já evitaram o espaço aéreo israelense, libanês e iraniano" devido às tensões internacionais e que "o sobrevoo do espaço aéreo iraquiano se limitou a um corredor específico utilizado por todas as companhias aéreas".

Um porta-voz da empresa explicou à AFP que "foi aberta uma investigação interna sobre esse incidente". A companhia aérea não comentou se os pilotos viram os mísseis, como informou a emissora de televisão.

Os mísseis balísticos voam a uma altitude geralmente superior à dos aviões comerciais.

Em 1º de outubro, o Irã lançou 200 mísseis contra o território israelense, em represália ao assassinato do líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasralah, por um míssil israelense em Beirute.