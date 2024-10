Dólar fecha outubro com alta de 6,10% e no maior nível desde março de 2021

Por outro lado, o índice de preços PCE aumentou 0,2% em setembro, após um ganho não revisado de 0,1% em agosto. Economistas haviam previsto que a inflação medida pelo PCE ficaria exatamente em 0,2%.

Neste cenário, o dólar à vista chegou a oscilar em baixa ante o real, marcando a mínima de 5,7543 reais (-0,17%) às 9h03 e às 10h04 -- neste caso, já após os dados dos EUA. Mas o movimento não se sustentou e o dólar migrou para o território positivo.

De acordo com Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos, a desconfiança do mercado na política fiscal do governo Lula e a expectativa crescente de que o republicano Trump vencerá a democrata Kamala Harris na corrida eleitoral norte-americana voltaram a sustentar o dólar.

“Estamos na mesma pegada dos últimos dias, com os problemas internos no fiscal fazendo preço”, comentou Avallone. “E não adianta ter diferencial de juros favorecendo Brasil se o governo não trata das próprias contas”, acrescentou.

Nas últimas semanas, apesar do diferencial de juros favorável à atração de recursos pelo país -- já que o Fed caminha para cortar mais seus juros e o Brasil tende a acelerar a alta da taxa básica Selic --, o dólar tem escalado patamares cada vez mais elevados ante o real.

Parte do desconforto do mercado -- que também sustentou as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) nesta quinta-feira -- está no fato de o governo Lula ainda não ter anunciado medidas concretas de contenção de despesas, prometidas para depois das eleições municipais.