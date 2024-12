Moraes autoriza Bolsonaro a ir à missa de sétimo dia da mãe de Valdemar

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta quarta-feira (4) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a comparecer à missa de sétimo dia da mãe do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os dois foram indiciados por tentativa de golpe de Estado e estão proibidos de se falar por ordem do ministro, que abriu uma exceção neste caso.

O que aconteceu

Ministro atendeu a pedido da defesa de Bolsonaro. Ele já havia autorizado a ida ao velório, ocorrido na terça-feira (3), mas o ex-presidente acabou desistindo de ir. Sua defesa, então, pediu autorização para ir à missa de sétimo dia, que será realizada na próxima segunda-feira (9), às 18h, em Mogi das Cruzes (SP).

Advogados de Bolsonaro dizem que ele se compromete a não conversar sobre investigação. Ex-presidente e ex-deputado estão proibido de manter contato, pois, no entendimento do ministro, poderia haver alguma combinação de versões.