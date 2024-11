Valência abre necrotério temporário após enchente com mais de 200 mortos na Espanha

Equipes de resgate espanholas abriram um necrotério temporário em um centro de convenções e lutavam para chegar a áreas ainda isoladas, nesta sexta-feira, quando o número de mortos em decorrência de enchentes catastróficas subiu para 205 pessoas no pior desastre climático da Europa em cinco décadas.

Em Valência, a região leste que sofreu o maior impacto da devastação, pelo menos 202 pessoas morreram, segundo as autoridades regionais. Três morreram em Castilla La Mancha e Andaluzia.

O número de mortos agora está quase no mesmo nível dos 209 que morreram durante as fortes enchentes na Romênia em 1970. As enchentes em Portugal em 1967 mataram quase 500 pessoas.