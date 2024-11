Michelle é quem mais se aproxima de Lula em intenção de voto se Bolsonaro não concorrer em 2026, diz CNT/MDA

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é quem mais se aproximaria em intenção de voto do presidente Lula (PT) na eleição de 2026 se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuar impedido de concorrer, de acordo com cenários testados em pesquisa do instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada nesta terça-feira (12).

De acordo com o levantamento, Michelle saiu-se melhor do que o influenciador Pablo Marçal (PRTB) e que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), outros nomes de direita colocados em cenários do MDA.

No cenário com a ex-primeira-dama, Lula lidera com 34,1% das intenções de voto, enquanto Michelle soma 20,5% e Marçal tem 14,1%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece com 9,3%, e a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), fica com 9,2%.