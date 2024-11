Autor de atentado em Brasília comprou R$ 1.500 em fogos, diz TV

STF e deputados do governo veem ligação com 8 de janeiro x oposição diz que foi "lobo solitário". Ministros da corte e aliados de Lula afirmam que o ataque pode ter conexão com o 8 de janeiro e o discurso de ódio propagado pelos apoiadores do ato. Já a oposição e bolsonaristas afirmam que o ataque foi um "fato isolado".