(Reuters) - O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi hospitalizado nesta segunda-feira enquanto participava da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, informou seu gabinete, citando uma "indisposição" que estava sendo tratada no Hospital Samaritano.

"Ele está atualmente concluindo os exames médicos pertinentes", disse seu gabinete em uma declaração. "O hospital emitirá um relatório médico nas próximas horas."

(Reportagem de Daniela Desantis)