Velório de Rina tem centenas de fiéis e discursos emocionados da família

Após a abertura ao público, houve um culto com homenagens ao apóstolo. A celebração foi iniciada pelo pastor Lamartine Posella. "Ainda estou muito perplexo", afirmou.

O caixão do apóstolo ficou posicionado a alguns metros do palco. Em bancos dispostos próximos ao caixão aberto ficaram os familiares e parentes de Rina.

Priscila Seixas, irmã de Rina, disse que soube ontem que o irmão havia caído de moto e "esfolado o ombro". Quando recebeu a notícia, ela disse ter rebatido que essa não era a informação correta. "Eu sabia que ele tinha se desligado de mim e ido embora", afirmou. "Bola de Neve, a gente não vai parar", gritou. Os fiéis se levantaram todos, do chão ao mezanino, aplaudiram e continuaram ouvindo a fala de Priscila em pé.

A pastora Dani, irmã de Rina, também falou rapidamente sobre a perda do apóstolo. "Eu não imaginava voltar na sede depois de meses do falecimento da minha mãe. Ele está com minha mãe, pai e familiares. Eu não esperava que ele fosse antes de nós. Orem por nós", pediu.

Um dos filhos de Rina contou que presenciou a morte do pai. "Eu presenciei tudo e a única coisa que eu queria era me despedir da forma certa. Eu só queria mais cinco minutos com ele". Rininha disse que o pai era seu herói e que recebia dele bons conselhos.

"Esses últimos meses foram muito difíceis", disse Rininha. "Eu passei e aguentei muita coisa em silêncio. Eu não quis fazer terapia. (...) O quanto ele aguentou nos últimos tempos. Quantas pessoas más falaram dele. Eu sofri sozinho. (...) As pessoas difamavam ele e ele se mantinha de pé. Ele estava com saudades de pregar, de estar aqui no púlpito".