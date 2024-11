Brasil, Chile, Colômbia e México apelam contra escalada armamentista entre Ucrânia e Rússia

BRASÍLIA (Reuters) - Os governos do Brasil, do Chile, da Colômbia e do México fizeram um apelo "urgente" nesta quarta-feira para que sejam evitadas ações que possam ampliar a escala do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia.

"Os governos de Brasil, Chile, Colômbia e México fazem uma conclamação urgente a que se evitem ações que escalem a corrida armamentista e agravem o conflito entre a Federação da Rússia e a Ucrânia", diz comunicado conjunto disponibilizado pelo governo brasileiro.

"Instamos todas as partes envolvidas a cumprir com os seus compromissos internacionais e a privilegiar o diálogo e a busca da paz nessa região", conclui o documento.