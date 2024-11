Forças policiais do Reino Unido se retiram do X em meio a preocupações com conteúdo

O comentário de Musk, em agosto, de que a guerra civil no Reino Unido era "inevitável" atraiu repreensões de Downing Street e de líderes policiais.

Os críticos argumentam que a abordagem de Musk promove o discurso de ódio, embora Musk diga que está defendendo a liberdade de expressão, descrevendo o Reino Unido como um "Estado policial".

A Reuters publicou em outubro que a polícia de North Wales havia deixado de fazer publicações no X. Outras estão indo nessa direção, de acordo com a pesquisa desta terça-feira.

A Reuters monitorou visualmente as publicações no X de 44 polícias territoriais e da British Transport Police durante três meses até 13 de novembro e se concentrou naquelas que tinham visivelmente menos publicações, comparando sua produção com a de um ano antes.

A Reuters, então, entrou em contato com essas oito forças.

A West Midlands Police, uma das maiores forças policiais do Reino Unido, que atende Birmingham, a segunda maior cidade do país, reduziu suas postagens no X em cerca de 95% em termos anuais nesse período.