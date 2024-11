Moradores voltam ao sul do Líbano após cessar-fogo entre Israel e Hezbollah; veja fotos

O representante do Hamas Sami Abu Zuhri afirmou à Reuters que o grupo "aprecia" o direito do Líbano de chegar a um acordo que proteja seu povo e espera um acordo para acabar com a guerra de Gaza.

O Egito, que, juntamente com os Estados Unidos e o Catar, tentou, sem sucesso, mediar um cessar-fogo em Gaza, saudou a trégua no Líbano.

Homem que voltou para casa após cessar-fogo de Hezbollah e Israel checa carro destruído por bombardeios Imagem: REUTERS/27.nov.2024-Ronen Zvulun

Carros e vans cheios de colchões, malas e até mesmo móveis passaram pela cidade portuária de Tiro, no sul do país, que foi fortemente bombardeada nos últimos dias antes do cessar-fogo, em direção ao sul. Os combates aumentaram nos últimos dois meses, forçando centenas de milhares de libaneses a deixarem suas casas.

Pessoas andam entre destroços no subúrbio de Beirute após cessar-fogo Imagem: IBRAHIM AMRO / AFP

Israel disse que seu objetivo militar era garantir o retorno seguro de cerca de 60.000 israelenses que fugiram de suas comunidades ao longo da fronteira norte quando o Hezbollah começou a disparar foguetes contra eles em apoio ao Hamas em Gaza.