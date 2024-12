Hezbollah ataca posição israelense por violação de cessar-fogo e Israel promete resposta "forte"

Mais cedo, a Agência Nacional de Notícias (NNA), veículo estatal do Líbano, informou que as forças israelenses dispararam dois projéteis de artilharia contra a cidade de Beit Lif, no distrito de Bint Jbeil, sul do Líbano, enquanto tiros de metralhadora atingiram Yaroun.

Não foram registrados feridos nesses incidentes, disse a NNA, mas um outro ataque israelense deixou pessoas feridas na cidade de Talousa.

Autoridades libanesas também disseram que os ataques israelenses no sul do Líbano mataram pelo menos duas pessoas nesta segunda-feira, com o cessar-fogo, após mais de um ano de hostilidades entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah, parecendo cada vez mais frágil.

A trégua, que entrou em vigor no início de 27 de novembro, estipula que Israel não realizará operações militares ofensivas contra alvos civis, militares ou outros alvos estatais no Líbano, enquanto o Líbano impedirá que qualquer grupo armado, incluindo o Hezbollah, realize operações contra Israel.

O Líbano e Israel já trocaram acusações de violações e, nesta segunda-feira, o Líbano afirmou que as violações se tornaram mortais.

Uma pessoa foi morta em um ataque aéreo israelense na cidade de Marjayoun, no sul do Líbano, a cerca de 10 km da fronteira norte de Israel, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.