É falso que China comprou a maior reserva de urânio do Brasil

O que diz o post

As postagens que circulam nas redes sociais e no WhatsApp trazem uma foto de Lula cumprimentando o presidente da China, Xi Jinping. Acima da imagem, a seguinte frase: "China compra no Amazonas maior reserva de urânio do Brasil".

No WhatsApp também circula o trecho de um programa da Band. Nele, o apresentador fala: "Uma empresa chinesa comprou no Amazonas a maior reserva de urânio do Brasil por US$ 340 milhões, cerca de R$ 2 bilhões. A mina Pitinga, localizada no município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas, tem ainda estanho, cassiterita, columbita, nióbio, urânio e tântalo. A mina estava sob controle de um grupo peruano desde 2008." Enquanto o apresentador fala, imagens de mineração são passadas. Acima delas, é colocado ainda: "Empresa chinesa comprou a maior reserva de urânio do Brasil".

Também circula no WhatsApp o print de uma publicação da revista Exame no Instagram. "China compra por R$ 2 bilhões reserva brasileira rica em urânio e nióbio, na Amazônia". A legenda diz: "A reserva de urânio de Pitinga não se destaca apenas pela riqueza em urânio, mas também por minerais estratégicos".

Por que é falso

Produção de urânio no país só pode ocorrer em parceria com estatal. No Brasil, a pesquisa, lavra e comercialização de minérios nucleares —de seus concentrados e derivados— cabe à INB. Isso está definido em uma lei de 2022 (aqui). "Qualquer urânio que seja potencial subproduto no Brasil só pode ser produzido se for em parceria com a INB", salienta a estatal em nota ao UOL Confere. "O urânio é monopólio da União e só pode ser produzido pela INB", complementou.