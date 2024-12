Príncipe Andrew é envolvido em novo escândalo por relação com suposto espião da China

O príncipe Andrew, do Reino Unido, enfrentava um intenso escrutínio da mídia neste sábado, após revelações de que um parceiro comercial chinês próximo do irmão mais novo do rei Charles era considerado pelo governo britânico um espião chinês.

Em uma decisão judicial na quinta-feira, foi divulgado que o empresário, conhecido apenas como H6, foi banido do Reino Unido por motivos de segurança nacional porque as autoridades suspeitavam que ele estava trabalhando clandestinamente para Pequim para estabelecer contatos próximos com figuras britânicas proeminentes.

Na noite de sexta-feira, Andrew, o Duque de York, emitiu uma declaração à BBC e outros veículos da mídia na qual disse que havia "cessado todo contato" com o indivíduo, descrito nos documentos judiciais como um "confidente próximo", quando preocupações foram levantadas.