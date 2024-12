1º general de alta patente preso no Brasil é marco na defesa da democracia

A prisão do general Braga Netto por tentativa de golpe de Estado é um marco na história da defesa da democracia no Brasil e revela que, hoje, o país pode ter armas institucionais para blindar o Estado de direito. Trata-se do primeiro militar de mais alta patente a ser preso.

Os golpistas de 1937 não foram aos tribunais, nem os golpistas de 1955 e nem de 1961. Em 1964, não apenas eles não enfrentaram a Justiça como, hoje, continuam blindados pela lei de anistia. Os torturadores de Rubens Paiva, por exemplo, continuam a receber uma pensão que nos custa a cada ano mais de R$ 1 milhão.

Respeitando toda a possibilidade de que Braga Netto possa se defender, que a presunção de inocência seja preservada, que não haja uma perseguição política, sua prisão é um recado claro de que o mandato de militares é o de defender a Constituição. E ponto final.