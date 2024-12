Planeta sob tensão: além da Síria, veja 10 guerras travadas mundo afora

No entanto, Israel prometeu atacar "sem piedade" o Hezbollah, milícia islâmica que atua no Líbano e é parte do chamado "Eixo da Resistência", grupo de inimigos israelenses financiados pelo Irã que estaria envolvido nas ações terroristas de outubro de 2023, que levaram à guerra em Gaza. Hassan Nasrallah, o número 1 do Hezbollah, foi morto durante um bombardeio em Beirute. No fim de novembro, Israel havia anunciado um cessar-fogo na região, mas voltou a atacar o sul do Líbano na primeira semana de dezembro.

Ucrânia

10.set.2023 - Bombardeio da Rússia na região de Donestk, na Ucrânia Imagem: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Sem um fim à vista para o conflito, os russos ocupam áreas significativas no leste e no sul do país.

As forças russas tomaram grandes partes do território na região de Kharkiv nos primeiros dias da invasão. Desde então, o Exército ucraniano recuperou parte do território fronteiriço durante uma ofensiva-relâmpago lançada no final do ano passado.

A guerra da Ucrânia provocou uma grande mobilização internacional como poucas vezes se viu na última década. Mas, apesar dos esforços diplomáticos para resolver a situação, o conflito continua a ser uma fonte de instabilidade na região.