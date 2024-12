Premiê do Reino Unido confirma planos para ampliar gastos com Defesa para 2,5% do PIB

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, reiterou nesta quarta-feira o plano de seu governo trabalhista de aumentar os gastos com Defesa para 2,5% do produto interno bruto (PIB), depois que a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pediu aos membros que aumentassem os gastos para enfrentar as ameaças da Rússia.

Em uma entrevista à rádio LBC, Starmer foi questionado se o Reino Unido está disposto a aumentar os gastos com Defesa para 3% do PIB, mas o líder reiterou a posição de seu governo de que traçaria um caminho para gastar 2,5%.

"O compromisso que assumimos é o de estabelecer um caminho para 2,5%", disse. Starmer afirmou que seu governo definirá esse caminho no próximo ano.