China diz que astronautas do país completaram maior caminhada espacial já registrada

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - Dois astronautas chineses completaram nesta semana uma caminhada espacial recorde, que durou mais de nove horas, disse comunicado da Agência Espacial Tripulada da China, estabelecendo mais um marco no programa espacial chinês, que avança em ritmo acelerado. A caminhada espacial, realizada pelos astronautas Cai Xuzhe e Song Lingdong, foi realizada do lado de fora da estação espacial Tiangong, na órbita baixa da Terra, na terça-feira. Ela foi pelo menos quatro minutos mais longa do que o recorde anterior, estabelecido pelos astronautas da Nasa James Voss e Susan Helms, em 2001. A agência espacial da China afirmou que os dois astronautas da missão Shenzhou-19 vestiram seus trajes espaciais Feitian para realizar tarefas na parte externa da estação, incluindo a instalação de dispositivos de proteção contra detritos do espaço. “Eles completaram de forma bem sucedida todas as tarefas planejadas e ficaram muito animados por isso”, disse Wu Hao, membro do Centro de Treinamento e Pesquisa de Astronautas da China, à emissora estatal Televisão Central da China. Em 1965, a ex-União Soviética tornou-se a primeira nação a completar uma caminhada espacial. Desde então, Rússia e EUA realizaram centenas delas. A primeira da China ocorreu em 2008. (Reportagem de Joey Roulette)