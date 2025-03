Musk desmente acesso a planos secretos e pede que funcionários sejam processados

Elon Musk disse que os funcionários do Pentágono que falaram com repórteres do New York Times deveriam ser processados, depois que o jornal noticiou que o bilionário seria informado sobre o plano das Forças Armadas dos Estados Unidos para uma eventual guerra que pudesse ocorrer com a China.

"O New York Times é pura propaganda", disse Musk em uma publicação em sua plataforma de mídia social X nesta sexta-feira.

"Além disso, aguardo ansiosamente os processos contra aqueles no Pentágono que estão vazando informações maliciosamente falsas para o NYT. Eles serão encontrados", acrescentou.