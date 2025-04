Suprema Corte dos EUA é receptiva à retirada de financiamento de ONG de planejamento familiar

Por Andrew Chung

WASHINGTON (Reuters) - Juízes conservadores da Suprema Corte dos Estados Unidos pareceram simpáticos nesta quarta-feira à proposta da Carolina do Sul de privar a Planned Parenthood de financiamento do programa Medicaid, em um caso que pode dar impulso aos esforços de Estados liderados pelos republicanos para interromper a destinação de recursos públicos ao provedor de saúde reprodutiva e aborto.

Os juízes ouviram defensores do recurso da Carolina do Sul contra a decisão de um tribunal de primeira instância que impediu o Estado governado pelos republicanos de encerrar o financiamento do Medicaid para a Planned Parenthood South Atlantic, afiliada regional da organização, porque a entidade de saúde e planejamento familiar realiza abortos.