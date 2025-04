Espiões norte-coreanos criam empresas nos EUA para atacar profissionais de criptomoedas

Além de roubar moeda estrangeira por meio de hacks, a Coreia do Norte enviou milhares de profissionais de TI ao exterior para trazer milhões para financiar o programa de mísseis nucleares de Pyongyang, de acordo com os Estados Unidos, a Coreia do Sul e as Nações Unidas.

A presença de uma empresa controlada pela Coreia do Norte nos Estados Unidos constitui uma violação das sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês). O Ofac faz parte do Departamento do Tesouro. A presença também viola as sanções das Nações Unidas que proíbem atividades comerciais norte-coreanas destinadas a auxiliar o governo ou as forças armadas do país.

O Departamento de Estado de Nova York informou à Reuters que não comenta sobre empresas registradas no estado. O gabinete do secretário de Estado do Novo México informou à Reuters, por e-mail nesta quinta-feira, que a empresa estava registrada no sistema online de LLCs Domésticas do estado. "O registro foi feito em conformidade com a lei estadual, utilizando um agente registrado, e não haveria como nosso escritório saber de sua conexão com a Coreia do Norte", disse um representante do escritório.

Os hackers buscavam infectar candidatos a empregos falsos com pelo menos três tipos de malware conhecidos, vinculados a operações cibernéticas da Coreia do Norte. O malware vinculado à campanha da Silent Push pode ser usado para roubar informações, facilitar o acesso a redes e carregar outras formas de malware.

(Reportagem de A.J. Vicens em Detroit e Anton Zverev e James Pearson em Londres; reportagem adicional de Raphael Satter em Washington, Andrew Hay no Novo México e Michelle Nichols em Nova York)