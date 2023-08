EUA aprovam entrega de armas a Taiwan em programa de ajuda militar

O Departamento de Estado americano informou o Congresso, na terça-feira (29), da concessão de uma verba de US$ 80 milhões (73 milhões de euros), modesta em comparação com as recentes vendas de armas a Taiwan, mas que é a primeira no âmbito do Programa de Financiamento Militar Ultramarino. O anúncio deve irritar Pequim.

Mesmo Washington reconhecendo a soberania da China sobre Taipei desde 1972, o Congresso americano exigiu, ao mesmo tempo, o fornecimento de armas à ilha democrática autônoma, com o objetivo declarado de dissuadir Pequim de qualquer desejo expansionista. Sucessivas administrações dos EUA fizeram isso por meio de vendas, mas nunca com uma ajuda direta a Taiwan. O Departamento de Estado do país disse que esta primeira ajuda concedida no âmbito do programa não implica qualquer reconhecimento da soberania de Taiwan.

"Consistente com a Lei de Relações com Taiwan e com a nossa política de longa data de Uma Só China, que não mudou, os Estados Unidos estão disponibilizando a Taiwan itens (de armamentos), serviços de defesa necessários para permitir-lhe manter uma capacidade de autodefesa suficiente", disse um porta-voz do Departamento de Estado.